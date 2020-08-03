October 29, 1976 - July 29, 2020 Shawn Preston Jones, 43, of Stuarts Draft, went to be with the Lord on Wednesday, July 29, 2020. He was born on October 29, 1976, in Waynesboro. Shawn was preceded in death by his son, Jonah Preston Jones. He is survived by his parents, Jan Jones and Cynthia and Daniel Sweet; his daughter, Kiersten Summers; his sister, Shasta (Chris) Reeves and their children, Gabriel and Genasis and Zion; two stepsisters, Jodi and Jordan Jones; numerous aunts, uncles and cousins. A memorial service will be held at 6:30 p.m. on Wednesday, August 5, 2020, at The Church on the Hill, 100 Four Square Lane, Fishersville, VA 22939, conducted by Nancy Jo Gibson. Covid -19 guidelines will be observed. In lieu of flowers, the family suggests memorial contributions, in his memory, to The Church on the Hill, P.O. Box 907, Fishersville, VA 22939, online: https://cothva.ccbchurch.com/goto/giving, Phone: 540-886-2015. Share memories and condolences at www.charltonandgroomefuneralhome.com.

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