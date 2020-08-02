Congressman John Lewis

oyce Colemon (left), her sister-in-law Elizabeth Jackson (second from right) and her sister Brenda Arkward met John Lewis in Charlottesville in 2013.

 Submitted

My heart, along with other family members, were deeply sadden to hear of the passing of one of this country’s giants; Congressman John Lewis.

To me, Lewis was one of the most courageous, humble and gentle spirited men I’ve ever met. When I first heard of his passing, I couldn’t help but shed a few tears because of having had the privilege of meeting him on several occasions. Knowing what he stood for in this country not only touched my heart but hearts of others. He was a man of non-violence and fought for the injustices. When he spoke he could gain the attention of folks because of his voice of strength and power and, to me, his spirituality. I could feel his spirit of love.

John Lewis was definitely a man of integrity, boldness and only wanting what was best for all mankind; life, liberty and the pursuit of happiness for us all. In his conversation with me, he always mentioned how we ought to treat our fellow brothers and sisters with a caring spirit. He was a civil rights activist and believed that people from all walks of life had every right to have equal rights, equal protection, immigration rights because it is God’s given right to have.

He, like Dr. Martin L. King Jr., just wanted what was just and fair for all humanity especially the downtrodden and the least of those. He wasn’t a selfish man because as we all know he was beaten and water hosed to the ground during a peaceful civil rights march across the Edmund Pettus Bridge along with other giants. He said he never once thought of taking out revenge on those who cause him bodily harm but instead he prayed for them because this was that type of man.

Just being in Congressman Lewis’s presence I could feel his great gift of compassion and empathy even after he had gone through all of heartache and pain he endured through the years. Because he was a man of humility and love, he didn’t allow the pain to keep him from moving forward and lifting his voice. I loved how he called it “Good Trouble!”

When myself, my sister Brenda Arkward, and sister in-law Elizabeth Jackson, met John Lewis in Charlottesville in 2013, we were able to meet with him personally. I asked him with tears in my eyes if I could hug him and he said yes. I hugged him for Dr. Martin L. King Jr., Rosa Parks and the many other giants that had gone through pain and heartache too trying to make a difference in this society for all of us. I asked him if he would come to Waynesboro for a NAACP Freedom Fund Banquet and speak to the people and he said yes without hesitation. I was amazed he even thought of coming to this small town to speak if his schedule would allow it.

Because of his very busy schedule at that time it didn’t materialize. However, I would see at other events he was always that peaceful gentle powerful giant speaking truth to power and going about the “Good Trouble.” He will surely be missed by us.

Joyce Colemon is president of the Waynesboro branch of the NAACP.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.