I’ve found that the best way to measure the success of getting a message across with a protest sign is to note the response it receives.

On July 17, I was holding a sign that said, “Illegals take jobs from young Black men. Democrats want more illegals.” The response was overwhelmingly positive, but with some interesting push-back.

Several pleasant looking middle-aged ladies, nicely dressed, were apparently pushed over the edge by those words. In a four hour period I had several of those “ladies” use the vocabulary of a sailor to tell me what they thought of me. Several used the F-word, one called me an A- Hole, a handful called me a racist. It’s funny how stating the truth pushes them over the edge.

Why do they dislike that sign so much? Might it be because the leftist are “playing” the Black community, and leftists don’t want that talked about? Well folks, it’s too late. The Black community has awoken to the fact that they are being used.

If you’ve been a Democrat for many years and you don’t like the new socialist Democrats, I recommend you take a long, hard look at what your party has become. I was a Blue Dog Dem until I was 61. The Democratic party really left me years before that, but the new socialists were the final straw. You don’t have to go along with these socialists and their lying, shaming tactics.

Mason Pickett

Augusta County

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