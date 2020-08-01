In his letter in response to Tiffany Potter’s column, M.E. Black states that the “monument and the (Confederate) flag’s presence at Riverview Cemetery was erected by mournful families in honor of their lost loved ones.” That might have made sense in 1906 when the monument was erected and there were still living veterans of the war. However, we are generations removed from that conflict.

The monument should be enough of a memorial to those who died. There should be only one flag waving in the cemetery, the flag that unites rather divides us, and that is the stars and stripes of the American flag.

David Colton

Waynesboro

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