HARRISONBURG – Rockingham County Baseball League regular-season champion Broadway survived the upset in the opening game of the playoffs Sunday evening as the Bruins held on to defeat the Stuarts Draft Diamondbacks, 4-2, at JMU’s Eagle Field in Game 1 of their best-of-3 first-round series.

The game turned into a pitcher’s duel between Bruins’ starter Adam Riggleman and Draft starter Calyb King.

Riggleman work the first seven innings and picked up the win, allowing two runs on six hits. He struck eight and did not walk a batter.

King gave up just three hits in a complete-game effort, but pitched in and out of trouble all night as he walked 11 batters and struck out six. Three of the walks were intentional passes to RCBL triple-crown winner Chase DeLauter.

Broadway struck first when DeLauter hit a towering homer in the bottom of the first inning that landed just over the right-field fence, staking the home team to a 1-0 lead.

The Bruins added another run in the bottom of the second when Matt Meiser walked, took second on a sacrifice bunt and raced home on a run-scoring single to center by Bryce Strawderman to make it 2-0.

Riggleman cruised through the first six innings and recorded the first two outs in the seventh, running his consecutive outs streak to 10 in a row. Reeves Whitmore then reached on a bloop-double down the right-field line, the first Dianondbacks’ runner to reach second base in the game. Nate Burton followed with a triple that landed at the base of the centerfield fence 400 feet away to put Draft on the board. Bob Funk then tied the game with a line single to left, pulling Draft even at 2-2.

The Bruins regained the lead in the bottom of the seventh. The Diamondbacks issued an intentional walk to DeLauter to start the inning and a sac bunt by Josh Jones moved DeLauter into scoring position. Josh Judy then delivered a run-scoring single to left, putting the Bruins back out front, 3-2.

Draft had an opportunity to tie the score in the top of the eighth inning, but couldn’t push a runner home from third with one out.

Kent Rooklin walked to start the inning and stole second. Rooklin then advanced to third on a groundout by Tanner Morris. Bruins’ reliever Trent Abernathy retired Will Haas on a pop out to first and then struck out Jack Pausic to end the Dbacks’ threat.

Broadway manufactured an insurance run in the bottom of the eighth to close out Game 1, 4-2.

Abernathy worked the final two innings and did not allow a base hit to earn the save on the mound.

The Dbacks will look to keep their season alive Monday night when they host Broadway in Game 2 of the best-of-three series. If Draft wins Monday, the deciding game of the series would be played Tuesday at Eagles Field.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.