Creative play is a fundamental part of healthy childhood development. Whether it’s being an adventurer in the backyard jungle, taking flight in a cardboard box or building a blanket fort in the basement, free-range activity has always contributed to life, regardless of the global locale.

When it comes to youth sports here at home, it is directly tied to the adults who participate in youth sports. I know dozens of adults who have lives almost too full, yet make a little extra time somehow to volunteer to help teams in their community. These moms and dads remain the unsung vanguards of childhood fun.

And of course, there’s always the adult politics, preferences and competitive edge. Carl Jung said, “Nothing has a stronger influence psychologically on their environment and especially on children than the unlived life of a parent.”

Hopefully, this “time out” we’ve experienced will help all involved in youth sports, to reset the expectations of participation. Let’s have fun, make or strengthen friendships, and make mistakes while going all out.

As restrictions begin to ease children are returning to the field with renewed vigor. It’s a joy to see. We’ve experienced this first hand as our Augusta County youth lacrosse club began “play day” activities with Rockingham County youth lacrosse club. The same held true in Albemarle County.

The results? A great time was had by all and no negative effects by any, except the dejection of kids wanting to continue to play, only to be denied as the sun was setting on the nearly 2 hours of activity. Moving in the warm sunshine with a gaggle of other kids and having a great time was just what the doctor ordered.

And what of COVID-19 anyway? It seems that regardless of whether a person adheres to every word news outlets have shared, or bemoans this as a political conspiracy; there is common ground all can agree on. Proper hygiene and consideration of others is a good idea for all.

In the recent weeks, I’ve had friends who were both locked away from society, and working in hospitals, both had a bout with the virus.

When it comes to transmission of yuck, take for instance perhaps the most germ infested location known to mankind; enter the bowling ball.

Think about it (and try not to squirm) random people eat food, pick their noses, use the bathroom, (probably didn’t wash their hands) and plunk their fingers into same three-holed sphere, only to grab some more fries and eat another bite of their burger. Can we all agree; correctly washing hands is something simple that would make a huge difference across the activity board and in life?

Interestingly, it wasn’t until the mid-19th century that doctors realized going straight from surgery to the maternity ward was not a good idea, and research began to test the hotly debated idea behind proper handwashing as the first line of defense against infection.

So, what can this fall look like?

Again, a Carl Jung quote, “I am not what happened to me, I am what I choose to become.”

It all depends on what we choose to become. The virus has leveled the playing field for us all, period. And our children are watching us as usual. Will we be kinder, more patient with others, a little more considerate? How will we emerge into the sunshine of summer?

And a final Jung-ism, “You are what you do, not what you say you’ll do.”

Here’s to pushing reset on 2020 in August… why not?

Nicholas Mihailoff is a columnist for The News Virginian who writes about lacrosse.

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